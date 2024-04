Für die finanziell strapazierten Haushalte von Landkreisen und Kommunen in Sachsen soll es bis zur Sommerpause eine Lösung geben. Freistaat und kommunale Spitzenverbände sind sich einig, dass ein von allen getragener Kompromiss gefunden wird, wie Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) am Dienstag sagte. Es gehe um Belastungen durch Leistungen nach Bundesgesetzen wie Bürgergeld oder Unterhaltsvorschuss.

Kommunen und Landkreise bräuchten eine belastbare Grundlage, um ihre Haushalte aufzustellen, so der Ministerpräsident nach einer auswärtigen Kabinettssitzung in Zittau. Daher werde darüber gesprochen, in welchem Umfang der Freistaat die kommunale Ebene stärker unterstützen muss.