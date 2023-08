Kann ein Landkreis selbst Geld erwirtschaften?

"Im größeren Stil Einnahmen zu generieren, um aus einer strukturellen Unterfinanzierung herauszukommen, geht im Grunde nicht", so Landkreistagssprecher Mempel. So hätte der Verkauf vom Tafelsilber wie zum Beispiel Anteilen an Energieversorgern einen Einmaleffekt, der aber das strukturelle Problem nicht behebt.

Auch Gebührenerhöhungen brächten nichts, "weil dieses Instrument nicht zur Einnahmenbeschaffung gedacht ist und immer an die tatsächlichen Kosten für die jeweilige Verwaltungsdienstleistung gebunden ist".

Welche Auflagen bestehen für Görlitz?

Die sächsische Landesdirektion hatte als Aufsichtsbehörde den Haushalt für dieses Jahr als "nicht genehmigungsfähig" eingestuft. Der Landkreis ist damit in der Schwebesituation einer "vorläufigen Haushaltsführung". Er darf unter anderem nur Zahlungen leisten, zu denen er rechtlich verpflichtet ist oder die für die Weiterführung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar sind, heißt es aus der Landesdirektion. Dazu gehört unter anderem die Zahlung von Sozialleistungen. "Die anstehenden Zahlungen für Bürgerinnen und Bürger stellen wir auf jeden Fall sicher", sagt Kreiskämmerer Thomas Gampe.

Sozialleistungen werden weiter ausgezahlt, versichert Kreiskämmerer Thomas Gampe. (Symbolbild) Bildrechte: dpa

Wo lässt sich noch sparen?

Man habe die vergangenen 15 Jahre den Kreishaushalt durchkonsolidiert, sagt der Linken-Landtagsabgeordnete Mirko Schultze, der seit vielen Jahren im Kreistag sitzt. "Meine Fantasie ist hier tatsächlich am Ende. Wir bekommen auch von der Landesdirektion keine Sparvorschläge mehr", so der Görlitzer.

Man könnte das Theater schließen und den ÖPNV auf Schülerringverkehr umstellen, konstruiert Schultze ein extremes Szenario. Aber das würde die Situation nur für zwei oder drei Jahre verbessern. Und dann ginge es wieder los.

Der Görlitzer Mirko Schultze sitzt für die Linken im Landtag und ist für seine Fraktion kommunalpolitischer Sprecher. Bildrechte: dpa

Werden Bauvorhaben auf Eis gelegt?

Bereits laufende Investitionen können durchgeführt werden, wie der Kreiskämmerer Gampe betont. Aufgrund der angespannten Haushaltslage seien aber ohnehin keine wesentlichen neuen Investitionen für dieses Jahr geplant. Eine Ausnahme bilde der Rettungsdienst: Hier würden die Investitionen aber vollständig über die Krankenkassen refinanziert.

Weil der Landkreis Görlitz keinen genehmigten Haushalt hat, können keine neuen Bauvorhaben begonnen werden. Weil in diesem Jahr dem Kreis auch keine Fördermittel für den Schulhausbau zugewiesen wurden, liegen die hier geplanten Bauarbeiten ohnehin auf Eis.

Wie geht es weiter?

"Die haushaltslose Zeit ist sehr unbefriedigend für alle Mitarbeiter und erschwert das fachliche Handeln massiv", sagt der Görlitzer Landrat Meyer zur aktuellen Situation. Aber die Abstimmungen zwischen dem Freistaat und der Landkreisverwaltung zur Genehmigung des Haushaltes liefen konstruktiv. So hatte sich Meyer Mitte August mit Sachsens Finanzminister Hartmut Vorjohann (CDU) beraten.

Stephan Meyer (CDU), Landrat des Landkreises Görlitz Bildrechte: dpa

Ziel sei, dass der Freistaat mit einer sogenannten "Bedarfszuweisung" Geld in den Landkreis pumpt. Dies stellt laut Meyer einen Ausnahmefall dar. Der müsse gut begründet sein und erfordere die Zustimmung der kommunalen Verbände. "Wir werden zeitnah die finale Zeitschiene besprechen, um die Genehmigung des Haushaltes im frühen Herbst zu erreichen. Die lange Verfahrensdauer ist unbefriedigend, aber liegt nicht in unserer Hand", so Meyer.

Wie schwierig ist die Situation in anderen Landkreisen?

Auch wenn in den anderen sächsischen Landkreisen die Haushalte stehen, ist dort die Lage angespannt. In den Landkreisen seien die Sozialausgaben sprunghaft angestiegen und in den Städten und Gemeinden die Personal- und Sachkosten durch die inflationäre Entwicklung gestiegen, erklärt der Präsident des Sächsischen Städte- und Gemeindetages, Bert Wendsche (parteilos).

Die sächsischen Städte und Gemeinden sehen die Entwicklung ihrer eigenen Haushalte und jene der Landkreise mit großer Sorge. Bert Wendsche Präsident des Sächsischen Städte- und Gemeindetages

Der Radebeuler Bert Wendsche ist Präsident des Sächsischen Städte- und Gemeindetags. Bildrechte: dpa

Die Landkreishaushalte seien zu fast 60 Prozent durch ihre Sozialausgaben geprägt. "Bund und Länder können nicht immer neue soziale Aufgaben und Standards auf die Landkreise und Kreisfreien Städte übertragen, ohne diese vollständig auszufinanzieren. Es bedarf daher einer höheren Finanzierung der auf die Kommunen übertragenen Aufgaben durch Bund und Land", fordert Wendsche.

Besteht das Problem nur in Sachsen?

"Ja. Es ist ein sächsisches Problem", sagt der Linken-Landtagsabgeordnete Schultze. Die Finanzausstattung der Kommunen durch den Freistaat sei zu knapp bemessen. Die sächsische Regierung konsolidiere ihren eigenen Haushalt auf Kosten der Kreise und Kommunen, so Schultzes Vorwurf. Dass es ausgerechnet Görlitz so hart trifft, liege an der strukturschwachen Region mit ihrem hohen Altersdurchschnitt.