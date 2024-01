Was ist der Sachsen-Monitor? Der Sachsen-Monitor ist eine Befragung, die regelmäßig von der sächsischen Staatsregierung in Auftrag gegeben wird. Die Kosten dafür betragen etwa 200.000 Euro. Sie soll das allgemeine Stimmungsbild in der sächsischen Gesellschaft abfragen. Angefertigt wurde der Sachsen-Monitor in diesem Jahr vom Umfrageinstitut infratest dimap. Dafür wurden insgesamt 2.041 in Sachsen lebende Personen zufällig ausgewählt und befragt. Die Ergebnisse gelten als repräsentativ, lassen also Rückschlüsse auf die Gesamtbevölkerung (ab 18 Jahren) in Sachsen zu. Der vorherige Sachsen-Monitor wurde vor rund anderthalb Jahren angefertigt.