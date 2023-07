Um die gewaltsamen Ausschreitungen am sogenannten Tag X in Leipzig aufzuklären, bittet die Polizei um Hinweise aus der Bevölkerung. Wie ein Sprecher der Polizeidirektion Leipzig mitteilte, wurde dazu jetzt ein Hinweisportal geschaltet. Dort können Bürgerinnen und Bürger unter anderem Videomaterial und Fotos hochladen sowie schriftliche Hinweise geben. Darüber hinaus sei es möglich, sich auch telefonisch bei der Kriminalpolizeiinspektion unter der Rufnummer 0341-966 4 6666 zu melden.

In den Abenstunden des 3. Juni kam es nach einer zunächst friedlichen Demonstration in Leipzig zu Ausschreitungen. (Archivbild) Bildrechte: dpa

Hintergrund der Demonstration war das Urteil gegen Lina E. und drei weitere Linksextremisten. In der Folge waren in Leipzig verschiedene Demonstrationen am "Tag X" angekündigt worden. Eine untersagte die Stadt Leipzig. Auf der zugelassenen Kundgebung am Alexis-Schumann-Platz kam es am 3. Juni kurz nach 18 Uhr zu Ausschreitungen.