Heibo-Protest Staatsanwaltschaft prüft Bekennerschreiben nach Brandanschlag auf Sachsenforst

Hauptinhalt

In der vergangenen Woche brannten in Leipzig-Connewitz Fahrzeuge des Staatsbetriebs Sachsenforst. Die Polizei vermutete bereits Brandstiftung. Nun ist ein Bekennerschreiben aus der linksautonomen Szene aufgetaucht, das den Anschlag in Zusammenhang mit den "Heibo"-Protesten stellt.