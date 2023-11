Vier Tage nach seiner Flucht ist ein Häftling aus der Justizvollzugsanstalt Torgau in Freiburg im Breisgau gefasst worden. Das teilte die Bundespolizei am Donnerstag mit. Demnach geriet der 52-Jährige am späten Dienstagabend am Freiburger Hauptbahnhof in eine Kontrolle. Inzwischen sitzt er in einer Justizvollzugsanstalt in Baden-Württemberg ein, soll aber zurück nach Sachsen gebracht werden.



Der Mann war bei einem Freigang am Freitag aus der Haftanstalt in Torgau geflüchtet. Dort sitzt er eine 20-monatige Freiheitsstrafe wegen Betrugs ab.