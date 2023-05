Wer von den jüngeren Sachsen von Weißwasser spricht, denkt oft zuerst an die Braunkohle oder an Eishockey. Doch die Stadt blickt auch auf eine 150 Jahre alte Geschichte der Glasmacherkunst zurück. Wie am 10. Februar 1873 zum ersten Mal das Feuer in einer Glashütte entzündet wurde und daraus eine ganze Industrie entstand, zeigt der MDR-Film "Feuer und Sand - Weißwasser und das Lausitzer Glas". Am Dienstagabend um 19 Uhr hat der Film in Weißwassers Soziokulturellem Zentrum "Telux" Premiere.