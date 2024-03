Bildrechte: Landkreis Leipzig

Geopark Porphyrland Neue Junior Ranger im Landkreis Leipzig

17. März 2024, 13:00 Uhr

Am Wochenende startete die Junior-Ranger-Ausbildung im Geopark Porphyrland nahe Wurzen. Der Kurs dauert neun Monate, am Ende bekommen die Kinder ein Zertifikat. Ziel ist es, dass die neuen Junior Ranger sich in Vereinen engagieren, doch an der Stelle scheitere es häufig, wie einer der Ausbilder erzählt.