Das ist heute auf dem Fanfest geplant: Die Fußball-EM-Fanzone auf dem Leipziger Augustusplatz bietet heute vor dem Viertelfinale Deutschland gegen Spanien Höhepunkte auf der Showbühne. Ab 15 Uhr gibt die Leipziger Band "Atlas Bird" ein Konzert, danach singt Clueso. Das Public Viewing Deutschland-Spanien startet mit Anpfiff 18 Uhr, danach wird die Partie Portugal-Frankreich übertragen. Auch am Stadthafen Leipzig ist öffentliches Schauen möglich, außerdem in Grimma in der einstigen Volleyball-Arena, in Großbardau in der Disko Prisma oder in Delitzsch in der Blockhütte am alten Ziehwerk.