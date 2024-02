Nach dem Brand auf einem Bauernhof in Motterwitz bei Grimma hat Oberbürgermeister Matthias Berger (parteilos) zu Spenden aufgerufen. "Geld spenden, ist bei uns gute Tradition. Da gibt jeder ein bisschen was und da ist für alle viel getan", sagte er im Gespräch mit MDR SACHSEN. Bei all den Hochwasserschäden, die Grimma in der Vergangenheit hatte, sei die Stadt in Katastrophenbewältigung geübt. Die Daten zum Spendenkonto sind laut Berger auf der Internetseite der Stadt Grimma zu finden.