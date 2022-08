In Grimma ist am Sonnabend an die Flut vor 20 Jahren erinnert worden. Laut Stadtverwaltung ist dabei auch die neue Hochwasserschutzanlage übergeben worden, die für 60 Millionen Euro errichtet wurde. Obwohl die gesamte Altstadt von einer zwei Kilometer langen Anlage unterirdisch sowie oberhalb geschützt ist, fällt das Bauwerk im Stadtbild kaum auf. Die Flutschutzanlage in Grimma wurde in diesem Jahr mit dem sächsischen Baukulturpreis ausgezeichnet.