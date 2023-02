Das Krankenhaus in Reichenbach im Vogtland steht vor dem endgültigen Aus. Wie Reichenbachs Oberbürgermeister Raphael Kürzinger MDR SACHSEN sagte, sind die Gespräche mit potentiellen Investoren gescheitert. Damit sei auch der Betrieb des medizinischen Versorgungszentrums (MVZ) gefährdet. Die Mitarbeitenden wurden am Donnerstag in einer Versammlung über das drohende Aus informiert.

"Den Kapitalgebern ist das Risiko zu hoch und die erwartbare Rendite zu niedrig", so Kürzinger. Damit sei klar, dass der Klinikbetrieb zum 31. März eingestellt wird. Dadurch würden auch die Ärzte zur Besetzung des MVZ fehlen. "Dann ist die medizinische Grundversorgung in Reichenbach arg in Schieflage. Die Situation ist prekär, wir müssen uns Gedanken machen, was passiert", sagte der Oberbürgermeister.