In den Muldentalkliniken Wurzen und Grimma wird das Personal knapp. Mitarbeiter, die nicht genannt werden wollen, weil sie ansonsten Konsequenzen befürchten (Namen sind der Redaktion bekannt), berichten von einer großen Abwanderung des Pflegepersonals und der Ärzte. Das Vertrauensverhältnis sei gestört und es gebe keine Wertschätzung im Haus. Dabei werde die Arbeitsbelastung immer größer. Das gehe soweit, dass es keine Reinigungskräfte gebe, die die Betten putzen würden. Das müssten Schwestern übernehmen. Nach einem Bericht der "Leipziger Volkszeitung" haben in diesem Jahr so viele Beschäftigte wie nie zuvor die beiden Kliniken verlassen.

Klinikleitung bleibt Zahlen zur Personallage schuldig

Die Klinikleitung will dies nicht bestätigen, bleibt allerdings bis heute Zahlen zur Personalsituation der Klinik schuldig, wie Grimmas Oberbürgermeister Matthias Berger (parteilos) MDR SACHSEN sagte. Berger habe den Geschäftsführer der Kliniken, Mike Schuffenhauer, in den Stadtrat eingeladen, um darüber Klarheit zu bekommen, "wann ist wem gekündigt worden und wer ist eingestellt worden. Weil die Behauptung im Raum stand, dass die Leute fluchtartig die Klinik verlassen. Und das hat er schlicht verweigert."

Grimmaer OB Berger kritisiert schlechte Kommunikation der Klinikleitung

Berger hat deshalb von Landrat Henry Graichen (CDU) Konsequenzen gefordert. Die Stimmung in den Kliniken, einer 100-prozentigen Tochter des Landkreises, sei nicht gut. "Ich denke, zuallererst ist die Geschäftsleitung gefordert, dort im Prinzip mal mit den Leuten ins Gespräch zu kommen, die wieder mitzunehmen, auch bei den anstehenden Problemen." Wenn es nicht zeitnah eine strategische Grundsatzentscheidung gebe, dann sei das Schlimmste zu befürchten, meint Berger. "Ich glaube schon, dass man sich über die beiden Standorte Gedanken machen muss, wie das in Zukunft weitergeht." Der Oberbürgermeister hält eine Spezialisierung oder Zentralisierung in den Kliniken für notwendig, ansonsten hätten sie keine Zukunft.

Geschäftsführer: Hoher Krankenstand großes Problem

Der Geschäftsführer der Kliniken, Mike Schuffenhauer, führt die angespannte Personallage in den Kliniken Grimma und Wurzen auf verschiedene Faktoren zurück. Auch andere Kliniken in Deutschland litten derzeit unter akutem Personalmangel, das zeige die Situation in Kinderkliniken. "Wir haben sehr hohe Krankenstände, insbesondere bei unseren Mitarbeitern im Pflege-und Funktionsdienst." Vor zwölf Jahre habe es in dem Bereich einen Krankenstand von sechs Prozent gegeben, aktuell liege dieser bei 16 Prozent. Bei insgesamt 1.000 Mitarbeitern an beiden Standorten wären dies 160 Beschäftigte.

Tatsächlich seien einzelne Abteilungen bereits geschlossen: die Chirurgie II in Grimma oder eine Abteilung für Innere Medizin in Wurzen. Notfälle würden aber in jedem Fall behandelt. "Wie gut das funktioniert hat, der gestrige (Mittwoch, 7.Dezember, Anmerk.d Red.) schwere Verkehrsunfall auf der A14 gezeigt. Der Patient wurde bei uns hier in Grimma notfallmäßig bestens versorgt von unserem Team." Um Abhilfe bei der Personalnot zu schaffen, werde aktuell Mitarbeitern, die kurzfristig für Dienste von erkrankten Kollegen einspringen, ein Zuschlag von 100 Euro pro Schicht gezahlt.

Linke will Klinik-Probleme im Kreistag thematisieren