Sanierungskonzept soll Ende des Jahres stehen

Im Mai dieses Jahres hatte der Kreistag des Landkreises Leipzig den Muldentalkliniken ein Gesellschafter-Darlehen in Höhe von 10 Millionen Euro bewilligt - geknüpft an ein Sanierungskonzept. Es ist mittlerweile das vierte Konzept, an dem gearbeitet wird. Bis Ende des Jahres soll es stehen und den Muldentalkliniken eine sichere finanzielle Zukunft bescheren. Denn das Ziel des Konzepts lautet: ein positiver Jahresabschluss ab 2026. Um das zu erreichen, wurde jetzt die Geburtsstation in Grimma geschlossen. Die Folge: Fünf Ärztinnen und Ärzte wechseln nach Wurzen. Den zwölf Beleghebammen in Grimma wurde zum 1. April nächsten Jahres gekündigt.

Des einen Freud, des anderen Leid

Die Entscheidung zu Gunsten Wurzens macht Grimmas Oberbürgermeister Matthias Berger (parteilos) traurig. Er glaubt, dass sich das Sanierungskonzept der Muldentalkliniken fortsetzen und noch mehr in Grimma wegfallen wird. So sei in den vergangenen Jahren schon die Traumatologie aus Grimma nach Wurzen abgewandert, jetzt die Entbindungsstation. Das Versprechen, dass vom Standort in Wurzen Abteilungen nach Grimma kommen, sei nie eingetreten, so Berger.

Es wird sich fortsetzen, dieser Prozess, und das macht mich eigentlich traurig und macht mir echt Angst um die Kliniken in Gänze. Matthias Berger Oberbürgermeister Grimma

Marcel Buchta (parteilos) wiederum, der Oberbürgermeister von Wurzen, ist mit der Entscheidung für seine Stadt einverstanden und versucht in Richtung Grimma zu vermitteln. Das bisherige Sanierungskonzept sei in seiner Form so nicht umsetzbar gewesen, erklärte das Stadtoberhaupt. Rechtlich und auch betriebswirtschaftlich hätte es Probleme gegeben - gewonnen hätte dann keiner, so Buchta.

So sahen die bisherigen Pläne für die Muldentalkliniken aus Die Muldentalkliniken in Grimma und Wurzen sind seit längerer Zeit am finanziellen Limit. Der Aufsichtsrat der Kliniken hatte einen Sanierungsplan erarbeitet. Dieser war eine Voraussetzung für die Finanzspritze vom Landkreis. In dem Plan heißt es, ohne einen Sparkurs würden die Muldentalkliniken in eine ungesteuerte Insolvenz rutschen.



Lediglich der Standort Grimma sollte

- die vollstationäre Versorgung anbieten.

- die Bereiche Chirurgie, innere Medizin und Allgemeinmedizin abdecken.



Der Standort Wurzen sollte

- zu einem ambulanten Zentrum umgebaut werden.

- lediglich 20 Betten für die innere Medizin erhalten.

- sechs weitere Betten für die Palliativmedizin erhalten.

- die Kinder- und Geburtsklinik schließen.*



*Aufgrund des starken Widerstands hat der Aufsichtsrat bereits im Februar zugesagt, die Geburtsklinik zu erhalten.

Kliniken sollen auf stabiles Fundament gestellt werden