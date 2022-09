Nach der Kollision der Döllnitzbahn mit einem Traktor-Anhänger in Naundorf nahe Mügeln wird der Fahrbetrieb am Sonntag fortgesetzt. Das teilte das Betreiberunternehmen mit. Es gebe einen Sonderfahrplan ohne die Fahrten der verunglückten Lok. In der Kürze der Zeit sei ein Ersatzangebot personell nicht zu realisieren gewesen, weshalb am Sonntag sechs Fahrten ausfielen, hieß es.