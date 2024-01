Das ehemalige Produktionsgebäude des VEB Sachsenpelz in Naunhof im Landkreis Leipzig ist durch ein Feuer zerstört worden. Wie die Feuerwehr auf Anfrage von MDR SACHSEN mitteilte, ist der Brand unter Kontrolle. Die Löscharbeiten in der Fabrik in der Alten Beuchaer Straße dauern jedoch weiter an. Der Einsatzort bleibe in den kommenden Tagen unter regelmäßiger Beobachtung. Mögliche neue Glutnester sollen so zeitnah erkannt werden, bis die Glut komplett erloschen ist.