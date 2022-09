Wegen einer möglichen Gefahrenlage hat die Polizei am Freitag zwei Schulen in Wurzen im Landkreis Leipzig durchsucht. Zahlreiche Einsatzkräfte seien vor Ort, sagte eine Polizeisprecherin am frühen Nachmittag. Zunächst habe jedoch nichts Gefährliches gefunden werden können. Worin die Hinweise auf eine Gefahrenlage bestanden, wollte die Polizeisprecherin vorerst nicht sagen.