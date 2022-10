Auf dem Kirchhof in Collm bei Wermsdorf ist am Sonnabend die "Collmer Linde" als Nationalerbe-Baum Deutschlands ausgerufen worden. In diesen Kreis werden Bäume aufgenommen mit dem Ziel, sie so zu schützen und zu pflegen, dass sie mehr als 1.000 Jahre alt werden können. Laut der Deutschen Dendrologischen Gesellschaft (DDG), die sich mit der Lehre von Bäumen und Gehölzen beschäftigt, ist die "Collmer Linde" der zweite Nationalerbe-Baum Sachsens und der zwanzigste Deutschlands.