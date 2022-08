Es ist wichtig, dem unguten Gefühl nachzugehen und mit dem Kind zu sprechen – zu sagen: "Ich mache mir Sorgen um dich". Wichtig ist auch zu versuchen, sich in das Kind hineinzuversetzen. Das nennen wir Mentalisieren. Also zu überlegen, warum könnte es sich so fühlen.

Sprechen Sie auch mit einer anderen Bezugsperson wie einem Erzieher oder einem Lehrer, ob sie die Auffälligkeiten auch beobachtet haben oder tauschen Sie sich in der Familie aus. Es ist nicht selbstverständlich, dass Eltern über das, was sie bemerkt haben, sprechen.

Ich möchte alle Eltern ermutigen: Wenn Sie eine Sorge haben, gehen Sie zum Kinderarzt. Dort finden Sie am schnellsten einen Ansprechpartner. Es gibt auch Kinder, die Einnässen oder Einkoten. Da ist immer vorstellbar, dass eine organische Ursache beteiligt sein könnte. Der Kinderarzt wird Ihnen helfen das einzuordnen oder Sie zum Beispiel zu einem Kinderpsychiater weiterleiten.

Auch beim Jugendamt kann man sich melden, wenn man Schwierigkeiten mit dem Verhalten des Kindes hat. Das ist eine Stelle, die Familien unterstützt.

Für Notfälle gibt es immer Notfallsprechstunden. Jedes Krankenhaus und auch jeder Psychologe muss ein Kontingent an Notfallsprechstunden vorhalten, für den Fall, dass ein Kind akut eigengefährdend oder fremdgefährdend ist. Es gibt Kinder oder Jugendliche, die in ihrer Not andere bedrohen oder Dinge zerstören. Oder Fälle, in denen die Eltern sagen, dass sie die Verantwortung nicht mehr übernehmen können – wenn das Kind zum Beispiel das Essen vollkommen eingestellt hat oder sagt, es möchte nicht mehr leben.

Bei uns in der Uniklinik Leipzig gibt es zum Beispiel eine Akutsprechstunde. Es gibt aber auch immer einen Dienstarzt, sodass man sich zu jeder Tages und Nachtzeit vorstellen kann.

Wenn die Familie nicht mehr helfen kann, ist professionelle Hilfe wichtig. Bildrechte: imago images/Panthermedia Meistens geht man dann zum Arzt, wenn der Druck schon sehr hoch ist und die Sorge schon sehr groß ist. Das ist insofern schwierig, als dass sich dann das Warten sehr schlimm anfühlt. Die Ressourcenlage ist leider so, dass man nicht in 14 Tagen einen Termin anbieten kann.



Was immer gut ist: Holen Sie sich Unterstützung von Großeltern, von dem anderen Elternteil, je nachdem, wie die familiäre Situation ist. Und wenn es nicht aushaltbar ist, melden Sie sich wieder in der Klinik und unterstreichen Sie die Dringlichkeit.