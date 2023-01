Ab 19 Uhr zogen die Teilnehmenden am Augustusplatz vorbei auf den Leipziger Innenstadtring. An zehn verschiedenen Leuchtstationen hatten die Initiatoren zuvor rund 2.000 Schirme ausgegeben. Mit Taschenlampen, Handys oder Lichterketten wurden sie erleuchtet. Der Innenstadtring war ab 17 Uhr teilweise für den Verkehr gesperrt worden. Die Straßenbahnen der Leipziger Verkehrsbetriebe verkehrten weiter.

Die Initiative hatte mit dem 30. Januar ein geschichtsträchtiges Datum gewählt. Vor 90 Jahren ernannte der damalige Reichspräsident Paul von Hindenburg Adolf Hitler zum Reichskanzler. Dieser trug zur Abschaffung der Weimarer Republik und der systematischen Ausschaltung demokratischer Organe bei. Die Machtergreifung der Nazis habe gezeigt, so Leipzigs Oberbürgermeister Jung, wie schnell Demokratie zu Ende sein könne. Ministerpräsident Michael Kretschmer sagte: "In der Demokratie gibt es immer Abzweigungen und Kreuzungen, wo man die Geschichte verändern kann und wir wissen an diesem Datum, am 30. Januar 1933, war die Demokratie auch in der Verfassung festgelegt. Aber es gab zu wenig Leute, die das verteidigen wollten."