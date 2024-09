Bildrechte: IMAGO / MiS

Ferienwohnungen Was tun bei Ärger mit Airbnb-Nachbarn?

25. September 2024, 05:00 Uhr

Ein Mieter eines Mehrfamilienhauses in Leipzig bietet seine Wohnung regelmäßig über die Vermietungsplattform Airbnb als Ferienwohnung an. Damit seine Gäste unkompliziert ins Haus kommen, hat er das Schloss der Haustür so manipuliert, dass sie sich automatisch öffnet, wenn bei der betreffenden Wohnung geklingelt wird. Ein MDR-AKTUELL-Nutzer, der auch in diesem Haus wohnt, fragt sich, was Airbnb in so einem Fall unternimmt – und welche Möglichkeiten die Hausgemeinschaft hat, um dagegen vorzugehen.