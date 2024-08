Die Stadt Leipzig versucht, der Umwandlung von Wohnungen in Ferienunterkünfte einen Riegel vorzuschieben. Der Stadtrat hat dazu am Mittwoch eine Satzung verabschiedet. Diese sieht vor, dass eine Wohnung künftig höchstens zwölf Wochen im Jahr über Plattformen wie Airbnb vermietet werden darf, teilte die Stadt mit. Zudem sei eine behördliche Genehmigung nötig.

Der Beschluss sei ein Kompromiss, aber auch ein erster Schritt zum Schutz des Mietmarktes, sagte Christopher Zenker von der SPD-Stadtratsfraktion. Die Linken im Stadtrat kritisierten, dass die Eingriffsfrist bei zwölf Wochen liegt und nicht bei acht wie in Bayern. Allerdings soll es in Zukunft auf der Website der Stadt ein Meldeformular geben, auf dem Bürgerinnen und Bürger konkrete Verdachtsfälle der Umnutzung von Miet- in Ferienwohnungen melden können.