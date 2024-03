Die Staatsanwaltschaft Leipzig hat gegen einen 20-Jährigen Anklage bei der Jugendkammer am Landgericht Leipzig erhoben. Wie die Staatsanwaltschaft mitteilte, wird dem Mann Mord in Tateinheit mit besonders schwerem Raub mit Todesfolge vorgworfen. Dem aus Leipzig stammenden und zur Tatzeit 19-jährigen Angeklagten wird zur Last gelegt, einen 25 Jahre alten Mann Ende Juni 2023 im leerstehenden und baufälligen Kornspeicher des Lindenauer Hafens getötet zu haben.