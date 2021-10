Nach Antisemitismusvorwürfen Rechtsradikale sorgten am Westin für Sicherheit

Das Leipziger Westin-Hotel steht wegen der Antisemitismus-Vorwürfe des Sängers Gil Ofarim in der Kritik. Mehrere Hundert Menschen demonstrierten am Dienstagabend vor dem Gebäude gegen das Verhalten der Hotel-Angestellten. Abgesichert wurde das Westin zu diesem Zeitpunkt von einer Sicherheitsfirma mit eindeutigen Verbindungen in die rechtsextreme Szene.