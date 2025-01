Die Leipziger Verkehrsbetriebe (LVB) erhalten Fördermittel in Höhe von 8,6 Millionen Euro, weitere 34,9 Millionen in den kommenden drei Jahren wurden in Aussicht gestellt. Laut Landesamt für Straßenbau und Verkehr wird das Geld in den Bau einer neuen, modernen Betriebswerkstatt des Straßenbahnbauers Heiterblick investiert. Außerdem sei geplant, die Energiezentrale zu erweitern, ein Gebäude umzubauen und energetisch zu sanieren sowie ein Hochlager für Drehgestelle zu errichten. Dort sollen knapp 90 Drehgestelle dauerhaft auf vier Ebenen eingelagert werden.