" Rollenbilder " lautet der Titel einer neuen Ausstellung im Leipziger Museum der bildenden Künste (MdbK), die sich ab dem 7. November mit den Frauen in der eigenen Sammlung befasst. Die Schau widmet sich den wenigen aktiven Künstlerinnen, die vor allem in den früheren Jahrhunderten kaum Aufmerksamkeit und Unterstützung erhielten. Gezeigt werden Werke, die ab dem 16. und bis ins frühen 20. Jahrhundert entstanden sind.

Kritisch hinterfragt wird in der Schau auch die eigene Sammlungsgeschichte. So hingen 2022 in der ständigen Ausstellung des MdbK lediglich fünf Bilder von Malerinnen. Inzwischen hat das Museum diesen Teil der Aufarbeitung im eigenen Depot vorangetrieben, was in der aktuellen Schau zu sehen ist.