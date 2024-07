Leipzig Nivea-Hersteller Beiersdorf investiert 200 Millionen Euro in Logistikzentrum

Beiersdorf will nach eigenen Angaben bis 2025 die Treibhausgasemissionen im Vergleich zu 2018 um 30 Prozent senken - bis 2032 um 50 Prozent. Ein wichtiger Baustein dazu sei die sogenannte Produkttransformation. So will der Kosmetikhersteller sein Netto-Null-Ziel bis 2045 erreichen. Das heißt, dass das Unternehmen alle vermeidbaren Emissionen reduzieren will und nicht vermeidbare Restemissionen etwa durch grüne Projekte aus der Atmosphäre entnommen werden sollen. Dazu sollen Photovoltaikmodule sowie Dach- und Fassadenbegrünung beitragen.