Es sollte eine Fahrt ins Krankenhaus werden - und endete für ein Leipziger Paar mit der Geburt ihrer Tochter. Die kleine Lola kam noch im Carsharing-Auto zur Welt, wie das Carsharing-Unternehmen "Teilauto" am Donnerstag mitteilte. Die Eltern waren mit einem Auto des Unternehmens auf dem Weg in die Klinik.

"Was als entspannte Fahrt begann, wurde plötzlich zu einem echten Abenteuer", erzählten die Eltern. Kurz vor der Ankunft am Krankenhaus hätten so starke Wehen eingesetzt, dass sie nur noch den Parkplatz des Krankenhauses erreicht hätten. Durch wildes Hupen hätten sie das Klinikpersonal aufmerksam gemacht. "Eine Hebamme kam rechtzeitig, um die spontane Blitzgeburt zu begleiten." Mutter und Kind sind den Angaben zufolge wohlauf.