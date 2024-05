Auch in Hohenstein-Ernstthal wurde am Sonntag ein gefälschtes Plakat festgestellt und entfernt. Wie die Polizeidirektion Zwickau auf Anfrage mitteilte, sei die Fälschung erst auf den zweiten Blick erkennbar. "Wir haben viele Beschädigungen von Wahlplakaten, aber das hat eine ganz neue Dimension", so eine Sprecherin der Polizei. So eine professionelle Fälschung brauche viel Vorbereitung. "Und es ist kein Vandalismus sondern zielt auf inhaltlichen Schaden."

In Sachsen finden am 9. Juni Kommunal- und Europawahlen statt. Das Innenministerium registrierte in den vergangenen Wochen einen deutlichen Anstieg von Straftaten im Umfeld der Wahlen. So wurden in diesem Jahr bislang 275 politisch motivierte Straftaten registriert. In 43 Fällen waren Amts- und Mandatsträger betroffen. Besonders oft werden die Grünen attackiert. Für bundesweites Entsetzen sorgte der Angriff auf den SPD-Europaabgeordneten Matthias Ecke. Vier Jugendliche wurden als Tatverdächtige ermittelt. In mindestens einem Fall wird ein rechtsextremer Hintergrund vermutet.