Manche Bücher verlieren nicht an Aktualität: Musa Kohlschmidt, Jahrgang 1997, und Julius Böhm, geboren 1993, bekamen vor einigen Monaten unabhängig voneinander das Buch "Guten Morgen, du Schöne" von Maxie Wander in die Hand gedrückt. Sie lasen es und erhielten als DDR-Nachgeborene neue Perspektiven auf die Vergangenheit.

"Faszinierend für uns waren diese sehr privaten Einblicke", erinnert sich Julius Böhm bei MDR KULTUR. "In dem Buch ploppen einzelne Geschichten auf, die zusammen ein gesellschaftliches Bild ergeben, was mir vorher nicht sehr bekannt war." Seine Kollegin Musa Kohlschmidt ergänzt: "Diese Frauen erzählen so selbstbestimmt von sich, ihren Ängsten und Träumen. Und daraufhin kam uns der Gedanke: Wie ist das denn heute?"

Töchter befragen in Jena die Mütter

Das war der Ausgangspunkt für die Inszenierung "Guten Morgen, Zukunft", die am Donnerstagabend ihre Uraufführung am Theaterhaus Jena erlebt. Die beiden jungen Theaterschaffenden haben im vergangenen Sommer Frauen aus Thüringen zu ihrem Alltag und ihren Perspektiven aufs Leben befragt, Teenager waren genauso dabei, wie über 80-Jährige.

Aus den Antworten der Frauen haben sie drei Figuren entwickelt, die im Stück nun die "Töchter" darstellen. Sie treffen auf die "Mütter", adaptierte Figuren aus "Guten Morgen, du Schöne". Die junge Generation befragt die ältere, wie Kohlschmidt beschreibt: "Die Töchter wollen vor allem wissen, was in ihnen weiterlebt: Was habt ihr uns vererbt, gesellschaftlich und privat. Und wie wollen wir damit umgehen?"

DDR und heute: Unterschiedlicher Blick auf die Zukunft

Es sind viele Fragen, die in diesem Stück gestellt werden. Es geht um weibliche Perspektiven früher und heute, um Gemeinsamkeiten und Unterschiede: "Bei den Forderungen zur Gleichberechtigung erschrickt man fast, so ähnlich hören sie sich über die Jahre an", konstatiert Musa Kohlschmidt. Für Julius Böhm zieht sich die innere Zerrissenheit durch – das Gefühl, angesichts von Arbeit und Familie niemandem richtig gerecht zu werden.

Bei den Forderungen zur Gleichberechtigung erschrickt man fast, so ähnlich hören sie sich über die Jahre an. Musa Kohlschmidt Theaterregisseurin

Bei anderen Themen dagegen konnten die beiden große Unterschiede in den Ansichten früher und heute ausmachen. Etwa beim Blick in die Zukunft. Während die Frauen zu DDR-Zeiten die Zukunft noch für sich beanspruchten und positiv nach vorn schauten, sah das bei den Interviewpartnerinnen der Gegenwart ganz anders aus, erzählt Kohlschmidt: "Sie waren oft sehr zurückhaltend, was ihre Zukunft angeht. Da kamen so Antworten wie: 'Was soll ich denn da sagen, es ist so eine schreckliche Welt'."

