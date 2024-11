Wodin wurde 1945 als Kind sowjetischer Zwangsarbeiter in Fürth geboren. Heute lebt sie in Berlin und Mecklenburg. Trotz ihrer düsteren Perspektive auf die Folgen von 1989/90 beschreibt sie ihre Zeit in Ostberlin nach dem Mauerfall als "glücklichste Zeit ihres Lebens" und aufregende "Lücke der Geschichte".

Der Intendant der Dresdner Musikfestspiele Jan Vogler blickt dagegen durchweg positiv zurück. "Ich würde sagen, Deutschland ist jetzt wirklich wiedervereint", so Vogler im MDR . Das Zusammenführen der beiden Teile Deutschlands sei ein großes Glück und insgesamt eine gelungene Aktion gewesen, findet der Dresdner Musiker. Er ist der Meinung, man sollte die Teilung heute nicht mehr zu sehr thematisieren. Osten und Westen würden, findet Vogler, immer etwas unterschiedlich bleiben – das sei auch schön so.

Zum Zeitpunkt des Mauerfalls befand sich Jan Vogler mit Ausreisegenehmigung in New York. Mit 25 Jahren sei die Wende für ihn zu einem sehr günstigen Zeitpunkt gekommen, erklärt Vogler. In seiner Reise- und damit musikalischen Tätigkeit sei er in der DDR abhängig von den Entscheidungen des Staates gewesen. Der Mauerfall brachte da Freiheit und berufliche Chancen für den Cellisten: "Plötzlich hatte ich alle Möglichkeiten. Sehr spannend, sehr aufregend! Und hat mein Leben extrem verändert." Nach der Wiedervereinigung habe er zwar auch Diskriminierung erfahren. Dass es als ostdeutscher Musiker schwerer war, sei für ihn aber extra Ansporn gewesen.