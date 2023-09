Der Frachtflughafen Leipzig/Halle soll ausgebaut werden, doch das stößt auf Kritik.

Die Landesdirektion Sachsen koordiniert das Planfeststellungsverfahren. Im Januar gab es bereits mehrere Tausend sogenannte Einwendungen.

Die Ausbaupläne für den Frachtverkehr auf dem Flughafen Leipzig/Halle stoßen weiter auf Widerstand. Intitiativen und Umweltverbände in der Region fordern seit langem ein Nachtflugverbot für die Frachtflieger. Am Montag, 4. September, endet die Einspruchsfrist zum Planfeststellungsverfahren für den weiteren Ausbau des Frachtverkehrs. Bei diesem Verfahren geht es um die Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger an den Ausbauplänen. Einwendungen können auch in den Anrainer-Kommunen gemacht werden.

Für Menschen, die in Flughafennähe wohnen, ist der Verkehr keine Idylle am Abendhimmel. Bildrechte: IMAGO / foto-leipzig.de

Eine halbe Milliarde Euro für den Ausbau

Die Mitteldeutsche Flughafen AG will 500 Millionen Euro in den Ausbau investieren. Unter anderem soll es mehr Stellplätze für Frachtflugzeuge geben. Die AG will sich zu diesem Zeitpunkt nicht äußern. Ein Flughafensprecher sagte auf Anfrage von MDR SACHSEN, dass die Landesdirektion Sachsen das Verfahren führt. Bei dieser waren bereits im Januar dieses Jahres rund 6.500 Einwendungen von mehr als 8.000 Bürgerinnen und Bürgern eingegangen, wie eine Kleine Anfrage der Linken beim Sächsischen Wirtschaftsministerium ergeben hatte.

Landesdirektion gibt Zahlen Ende kommender Woche bekannt

Da der letzte Tag der Frist der 4. September ist, konnte die Landesdirektion am Freitag noch keine Auskunft über den aktuellen Stand der Einwendungen geben. "Ende kommender Woche werden wir mitteilen können, wie viele Einwendungen insgesamt eingegangen sind und was deren Inhalte sind", sagte ein Sprecher der Landesdirektion MDR SACHSEN.

Im Januar versammelten sich Umweltaktivisten versammeln mit Transparenten vor dem Neuen Rathaus. Der Protest des Aktionsbündnisses richtete sich gegen den geplanten Ausbau des Frachtflughafens Leipzig/Halle. Bildrechte: dpa

Ängste vor weiter steigendem Fluglärm

Seit vielen Jahren protestieren Anwohnende von Fluglärm betroffener Städte und Gemeinden gegen den Ausbau des Frachtflughafens. Peter Richter ist Vorstandsvorsitzender der Interessengemeinschaft (IG) Nachtflugverbot Leipzig-Halle e.V. Er sagte MDR SACHSEN: "Wir haben mehrere Kritikpunkte in dem 3.800 Seiten Planänderungsbeschluss gefunden. Zum Beispiel, dass falsche Zahlen verwendet worden sind. Man will uns weismachen, dass es nach dem Ausbau viel leiser wird als vor dem Ausbau und dass weniger Leute vom Fluglärm betroffen sein werden, obwohl wir heute schon wissen, dass wesentlich mehr Bürger in dem Segment in verstärkte Lärmentwicklung hineinfallen".

Vom Fluglärm sind vor allem Städte und Gemeinden im Landkreis Nordsachsen betroffen. Doch auch die Stadt Halle und den Saalekreis könnte es in Zukunft betreffen.

BUND Sachsen kritisiert mehr Flugbewegungen und höhere Tonnage

Auch der sächsische Landesverband des BUND kritisiert die Ausbaupläne. Es seien nicht allein der Anstieg der Flugbewegungen um 9,1 Prozent, der Einsatz größerer und schwerer Maschinen oder höhere durchschnittliche Frachttonnage. "Gänzlich unberücksichtigt bleiben die von Dritten (DHL und anderen) im Zuge des Ausbaus geplanten Maßnahmen sowie die Vorhaben außerhalb des Flughafengeländes für Hoch-, Straßen-, Tiefbau und sonstige Bauarbeiten, die unmittelbar mit der Erweiterung des Flughafens verbunden sind", hieß es in einer Pressemitteilung.