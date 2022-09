Friedliche Revolution Leipzig und Plauen bringen Bewerbung für Einheitszentrum auf den Weg

Die Friedliche Revolution, die Veränderungen in Deutschland und die Geschichten der Menschen, die diese Veränderungen seit 1989 erlebt haben sollen einen Ort bekommen, an dem darüber gesprochen wird, an dem Forschung für Aufklärung sorgt und Begegnung ohne Vorurteile möglich ist. So ein Ort soll im Osten Deutschlands entstehen. Leipzig und Plauen haben nun gemeinsam ihre Hüte in den Ring geworfen.