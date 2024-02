In Leipzig hat es in der Tiefgarage unter dem Augustusplatz gebrannt. Wie eine Polizeisprecherin MDR SACHSEN mitteilte, standen am späten Donnerstagabend vier Autos in Flammen, zwei davon brannten aus. Die Feuerwehr konnte demnach das Feuer löschen, verletzt wurde niemand.

