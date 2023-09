Das Sportgericht des Leipziger Fußball-Stadtverbandes hat den Traditionsverein Fortuna 02 vorläufig vom Spielbetrieb suspendiert. Wie der Vereinsbeauftragte René Jacobi und Luise Böttger vom Sächsischen Fußballverband (SFV) am Freitag MDR SACHSEN bestätigten, sind alle Teams betroffen - von der 1. Herrenmannschaft in der Kreisoberliga bis zum Nachwuchs in der F-Jugend. Seit vergangenem Wochenende wurden bereits mehrere Spiele abgesagt. Der "Leipziger Volkszeitung" zufolge wird Fortuna Leipzig die Fälschung von Spielerpässen in großem Stil vorgeworfen. SFV-Sprecherin Böttger sagte MDR SACHSEN dazu, beim Prüfen von Spielerpässen vor einem Pokalspiel habe der Wettbewerbsleiter Unstimmigkeiten festgestellt. In der Folge erließ der Stadtverband die einstweilige Verfügung, rund 120 Pässe von Fortuna-Spielern wurden eingezogen.