Zu Spitzenzeiten können etwa 10.000 Menschen die Arena besuchen und sich etwa 48.000 Zuschauerinnen und Zuschauer im Stadion aufhalten. Hinzu kommen über die warmen Monate Veranstaltungen auf der Festwiese im Sommer sowie die Kleinmesse am Cottaweg. Hier gebe es einen Konflikt zwischen benötigten Parkplätzen für RB Leipzig und der Existenz der Kleinmesse an diesem Standort, hieß es von einem der Stadtbezirksräte.

Mit Blick auf das das erste Heimspiel der Mannschaft von RB Leipzig am Freitag und den damit zusammenhängenden Verkehrskonzepten erläuterte Heinrich Neu, dass der Verein eine wichtige Rolle bei der Neugestaltung des Stadionumfeldes spielt. Der Verein sei neben dem Zoo Leipzig ein Wirtschaftsfaktor. "Es gibt großen Zuspruch für den Verein, nicht nur in Leipzig." Man wolle, dass der Verein weiterhin gut funktioniert und das Stadion mitten in der Stadt noch besser werde im jetzigen Zustand, so Neu weiter.

Auch gehöre dazu, dass der Schulbetrieb für die Zukunft gesichert werde. Der Rahmenplan schlägt vor, den Bereich des ehemaligen Schwimmstadions mittelfristig als einen neuen Standort für die "Schule 5" in Leipzig-Mitte mit Sporthalle und einem dazugehörigen Sportmuseum festzulegen. Aktuell werden die Grundschülerinnen und Grundschüler noch in einem Containerbau unterrichtet.

Nicht nur in der Sondersitzung, sondern auch im Vorfeld, sei die Bevölkerung seit 2020 bei der Erstellung des Rahmenplans eingebunden gewesen. "Wir waren mit einem Fahrradmobil vor Ort und haben Anwohnermeinungen gehört. Der Bürgerverein Waldstraßenviertel war als Akteur in einer Gruppe beteiligt und konnte sich einbringen. Insofern haben wir das Ohr an der Bevölkerung gehabt und hoffen viel davon bereits in den Rahmenplan eingebunden zu haben", so Neu abschließend.