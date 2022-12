In den ersten zwölf Stunden seines jungen Lebens sei das Jungtier bereits sehr mobil und in der Herde unterwegs gewesen, hieß es weiter. "Das ist ein herrliches vorgezogenes Weihnachtsgeschenk. Im Moment sieht alles gut aus. Wir warten aber noch darauf, dass es sicher trinkt und geben der Herde Zeit, sich neu zu sortieren", sagte Zoodirektor Prof. Jörg Junhold. Elefanten-Mutter Thuza achte stets darauf, an ihrer Seite zu bleibt und auch Großmutter Kewa unterstütze bei den ersten Schritten und Trinkversuchen.