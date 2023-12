Das russische Generalkonsulat in Leipzig wird zum Jahresende geschlossen. Wie die Botschaft der Russischen Föderation in Deutschland dem MDR mitteilte, wird der Konsularbezirk Leipzig der russischen Botschaft in Berlin zugeteilt. Demnach müssen sich in Deutschland lebende russische Bürger für konsularische Dienstleistungen direkt an die Botschaft in Berlin oder das verbliebene Generalkonsulat in Bonn wenden.