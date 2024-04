Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Neuer Prozess Fall Grünes Gewölbe: Sachsen klagt gegen Sicherheitsfirma

30. April 2024, 05:00 Uhr

Am Dienstag beginnt ein neues Gerichtsverfahren zum Einbruch ins Historische Grüne Gewölbe vom November 2019. Der Freistaat Sachsen klagt gegen die Sicherheitsfirma DWSI. Die sollte damals das Dresdner Residenzschloss bewachen. Es geht um Schadenersatzansprüche wegen des Diebstahls und um Zahlungen für Schäden am Gebäude und den Einrichtungen. Der Zivilprozess wird am Landgericht Dresden verhandelt.