Das Landgericht Leipzig dementiert die Gerüchte, dass das Verfahren gegen Gil Ofarim abgeschlossen ist. Einige Medien hatten Ende vergangener Woche berichtet, der Musiker hätte inzwischen die Geldauflage gezahlt. Dem widerspricht das Landgericht Leipzig zwar nicht. Jedoch liegen auch am Mittwoch noch keine Bestätigungen von Zahlungseingängen durch die begünstigten Empfänger vor. Das teilte eine Richterin der entsprechenden Strafkammer auf Anfrage von MDR SACHSEN mit.

Anfang der Woche hatte die jüdische Gemeinde in Leipzig mitgeteilt, dass die Zahlung noch nicht bei ihr angekommen ist. "Die Gemeinde hat das Geld, das Herr Ofarim als vom Gericht auferlegte Strafe an die Gemeinde überweisen muss, noch nicht erhalten", sagte Küf Kaufmann, Vorstandsvorsitzender der Israelitischen Religionsgemeinde zu Leipzig am Montag.