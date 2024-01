Ein Rohrbruch hat am Dienstagmorgen die Wasserversorgung in Geithain im Landkreis Leipzig lahmgelegt. Wie eine Sprecherin des Versorgers "Veolia" MDR SACHSEN sagte, laufe derzeit die Suche nach dem Leck. Die genaue Stelle der Havarie sei bislang noch nicht gefunden. Bis der Schaden gefunden, repariert oder umgangen sei, gebe es im Großteil des Geithainer Stadtgebiets kein fließend Wasser, so die Sprecherin.

Bildrechte: picture alliance/dpa | Bernd Weißbrod