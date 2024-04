Die Bibliothek an der Hochschule für Grafik und Buchkunst wurde vor 150 Jahren in Leipzig gegründet.

Die Bibliothek ist auf Bildende Kunst spezialisiert und besitzt eine Sondersammlung historischer Fotografieliteratur.

Zum Auftakt des Jubiläumsjahres wird am Welttag des Buches die Ausstellung "Hidden Treasures" eröffnet.

Im Lesesaal der Bibliothek an der Hochschule für Grafik und Buchkunst (HGB) ist es luftig und hell. Doch um zu ihrem Herzen zu gelangen, muss man treppab. Ins Magazin. Unten angekommen fällt der Blick auf lange Buchreihen, die sich unter das niedrige Gewölbe ducken. Manche Rücken sind kostbar verziert. In einer Ecke riesige Folianten und Grafikschränke. Hier unten möchte man mal eingeschlossen werden. Etwas gesondert stehen einige Bände mit goldgeprägten Lettern auf den Buchrücken. "Geschichte der Architektur, Meisterwerke der Kirchenbaukunst", liest Bibliotheksleiterin Yvonne Schürer vor, "Tischbeins Leben, Holbein Band 1, Kunst und Kunstgewerbe – Die Weltausstellung in Wien 1873", ergänzt sie.

Gründung vor 150 Jahren in Leipzig

Ein Jahr nach dieser Weltausstellung, 1874, vor genau 150 Jahren, wurde die Bibliothek der Hochschule für Grafik und Buchkunst gegründet. Damals stifteten Leipziger Verlage wie der E.A. Seemann Verlag einen Grundstock an Büchern, zu denen vermutlich auch die Bände gehörten, deren Titel Yvonne Schürer vorgelesen hat. Heute umfasst der Bestand etwa 75.000 Titel sowie 80 laufende Zeitschriften, Filme und seit Neuestem sogar Videospiele. Schwerpunkt ist die Bildende Kunst in all ihren Spielarten. Im Lesesaal kann man durch die Regale streifen, sich in Künstlermonografien vertiefen oder in Fachbüchern über Maltechnik, Kunstgeschichte, Illustration oder Typografie blättern. Für die gezielte Suche steht ein Online-Katalog zur Verfügung.

Sondersammlungen machen die HGB-Bibliothek einzigartig

Dort findet man auch einige Spielfilm-Perlen, die kein Streamingdienst im Angebot hat. Einzigartig machen die HGB-Bibliothek auch ihre Sondersammlungen, die Yvonne Schürer aufzählt: "Wir haben originalgrafische Drucke. Wir haben eine Sammlung asiatischer Farbholzschnitte. Wir haben ein paar historische Fotografien, und, was wir sehr schätzen: Wir haben eine Sammlung historischer Fotografieliteratur."

Das alles kann ausgeliehen oder im Lesesaal angeschaut und eingescannt beziehungsweise fotografiert werden – und zwar kostenfrei. Das Schöne daran: Die Bibliothek steht allen offen, die neugierig auf die Welt der Kunst sind. Im schönen Leipziger Musikviertel gelegen, kann man in der kleinen Bibliothek wunderbar zu Ruhe kommen.

Was wir sehr schätzen: Wir haben eine Sammlung historischer Fotografieliteratur. Yvonne Schürer, Leiterin HGB-Bibliothek

Ausstellung "Hidden Treasures" holt Schätze aus dem Magazin

In den nächsten Monaten könnte man aber auch immer wieder Überraschungen erleben. Denn für ihr 150. Jubiläum hat sich die HGB-Bibliothek eine ganz besondere Ausstellung ausgedacht. "Hidden Treasures" wird bis zum Ende des Jubiläumsprogramms im Herbst regelmäßig besondere Bücher aus dem geschlossenen Magazin ans Licht holen.

Im Freihandbereich könne man dann ganz zufällig über ein Buch stolpern, meint Yvonne Schürer, "das einen vielleicht erstmal die Stirn runzeln lässt oder was man vielleicht nicht sofort versteht, aber das eine Besonderheit des Bestandes darstellt."

