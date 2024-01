Neues Denkmal, neues Gedenken

Ein neues Denkmal soll her, fordert das Jugendparlament. Es sollte im Austausch mit der Zivilgesellschaft entstehen, bei dem auch die Opfergruppen des Zweiten Weltkriegs mit einbezogen werden sollen. "Wenn dieses Denkmal einfach verschwinden würde, dann würden wir uns ja davor scheuen, uns mit unserer Vergangenheit auseinanderzusetzen. Das ist das Letzte, was wir mit diesem Antrag möchten."

Schlüsse ziehen für heutige Zeit

Das betont auch Adrian Habermann vom Jugendparlament: "Wir als neue Generation möchten diese Säule neu verhandeln, ohne dass die Erinnerung, das Gedenken in irgendeiner Form ausgelöscht werden. Das wäre nicht zielführend. Aber gerade in der aktuellen Situation kann man sicher auch von Goerdeler lernen und Schlüsse ziehen."

Ehrung für Widerstandskämpfer Goerdeler

Carl Friedrich Goerdeler war 1937 als Oberbürgermeister von Leipzig zurückgetreten. Er schloss sich später dem Widerstand um Graf Schenk von Stauffenberg an, der Hitler mit einem Bombenattentat töten wollte, und wurde dafür von den Nazis hingerichtet. Der Direktor des Stadtgeschichtlichen Museums, Anselm Hartinger, findet es richtig, sich kritisch mit der Erinnerungskultur auseinanderzusetzen und dabei auch bekannte Persönlichkeiten einzubeziehen.

Bevor man jemanden verurteile, müsse man aber versuchen, die Person und die Zeitumstände zu verstehen: "Das Denkmal ehrt nicht den nationalkonservativen Politiker Goerdeler, sondern einen Menschen, der sich nach einem langen Weg entschieden hat, Deutschland von Hitler und dieser Diktatur zu befreien. Daran sollten wir heute nicht rütteln. Über vieles andere kann und sollte man auf Augenhöhe reden."

Widersprüchliche Persönlichkeit

Dirk van Laak, Professor am Historischen Seminar der Universität Leipzig, beurteilt die Beschlussvorlage des Jugendparlaments kritisch. "Die Behauptung, er sei Antisemit gewesen, ist unter anderem seit Peter Hoffmanns Buch 'Carl Goerdeler gegen die Verfolgung der Juden' ausführlich infrage gestellt worden. Der Antrag des Jugendparlaments vereinseitigt Aspekte der Biographie, die meines Erachtens im gesamten zeitgeschichtlichen Zusammenhang zu sehen und einzuschätzen sind."

Er hält eine neue Goerdeler-Biografie für notwendig, die auf dem aktuellen Stand der biografischen Forschung argumentiere. "Für mich ist Goerdeler ein herausragendes Lernbeispiel für die Ambivalenzen solcher konservativ geprägter Personen in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Ich hätte absolut nichts dagegen, den Fall Goerdeler neu aufzurollen und auf aktueller historischer Grundlage neu zu diskutieren, was an Goerdeler eher eindrucksvoll und was eher problematisch ist."

CDU lehnt Diskussion ab

Bei den Stadtratsfraktionen stößt der Antrag des Jugendparlaments auf Ablehnung. Der CDU-Abgeordnete Michael Weickert nennt den Vorschlag "absurd": "Es gibt in der Geschichte, glaub' ich, keinen reinen Helden, auch wenn wir uns das wünschen würden. Und so ist natürlich auch Goerdeler jemand mit Licht und Schatten. Aber ich finde, es gehört sehr viel Mut dazu, sich auch in so einer Zeit doch so klar auch vom Naziregime zu distanzieren. Ich glaube, es ist einfach unanständig, was das Jugendparlament hier versucht."

Kontroverse Auseinandersetzung ist Teil der Demokratie

Für die Demokratieforscherin Dr. Kathrin Hahn-Laudenberg von der Uni Leipzig gehört die kontroverse Auseinandersetzung zur Demokratie dazu. "Das Jugendparlament ist in der Tat hier in Leipzig ein richtiger politischer Akteur, der nicht nur das Recht hat, über den Jugendbeirat einen Antrag in den Stadtrat formal einzubringen, sondern wirklich auch politische Themen zu setzen." Gleichermaßen habe der Stadtrat die Freiheit, den Antrag abzulehnen. "Die Fraktionen können das durchaus auch kritisch beurteilen. Das ist das Recht des Stadtrates, das zu tun."

Entscheidung in den kommenden Monaten

Wie die Leipziger Stadtverwaltung MDR SACHSEN auf Nachfrage mitteilte, halte man am Denkmal für den ehemaligen Oberbürgermeister Goerdeler fest. Das Denkmal gehöre zu den wichtigen Erinnerungsorten in der Stadt, so ein Stadtsprecher. Der Antrag des Leipziger Jugendparlaments zum Gedenken an Goerdeler soll in den nächsten Monaten dem Stadtrat zum Beschluss vorgelegt werden.