Letzte Generation Klimaaktivisten blockieren Georgiring in Leipzig

Sachsens Innenminister Armin Schuster will nach einem Bericht der "Leipziger Volkszeitung" die Netzwerke von Klimaaktivisten untersuchen, um Straftaten zu verhindern. Die Strafverfolgungsbehörden müssten ermitteln, ob netzwerk- oder gruppenartige Strukturen vorlägen und der Frage nachgehen, "wer die Steuerung inne hat", sagte der CDU-Politiker der Zeitung. Es gelte, "vor die Lage" zu kommen. "Wenn sich sogenannte Aktivisten an Kunstschätze oder auf Straßen oder auch auf Landebahnen kleben, außerdem Kraftwerke blockieren, sind das schwerwiegende Gefährdungen der öffentlichen Sicherheit", so Schuster weiter. Er halte es auch für sinnvoll, Aktivisten vorbeugend in Gewahrsam zu nehmen, "um bekannte Wiederholungstäter zu hindern, eine Aktion auf einem Flughafengelände durchzuführen".