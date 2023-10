Am Sonntag beginnt die 33. Lachmesse in Leipzig. Mit 79 Veranstaltungen auf insgesamt 11 Bühnen präsentiert das renommierte internationale Kabarett- und Satirefestival in acht Tagen die Spielarten der Humorzunft, darunter Stand-up, Polit- und Musikkabarett, Slam oder Pantomime. Laut MDR KULTUR-Kabarett-Expertin Ilka Hein ist diese Bandbreite eine Besonderheit der Lachmesse: