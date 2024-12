Hoffen auf Frieden und Freiheit Mehrere tausend Syrer feiern in Leipzig Ende des Assad-Regimes

"Wir erleben hier eine sehr emotionale Stimmung und eine sehr laute Demonstration mit Jubel und Pyrotechnik", erklärte ein MDR-Reporter, der vor Ort ist. "Es gibt auch einen Autokorso, auf der gesamten Straße wird lautstark gefeiert." Bislang gibt es keine offizielle Teilnehmerzahl. Nach Schätzungen des MDR-Reporters handelt es sich etwa um 1.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Die Polizei schätzt die Zahl der Teilnehmenden auf 5.000. Die Demonstration sei um 17:15 Uhr beendet gewesen. Es gebe keine Zwischenfälle, außer vereinzelt Pyrotechnik.

Viele Menschen sind glücklich

Viele Menschen tanzen oder stehen auf Autodächern und winken mit Fahnen. "Die Stimmung ist ausgelassen", erklärt der MDR-Reporter. "Viele Menschen sind total glücklich, weil sie das Gefühl haben, dass Syrien jetzt frei ist." Endlich könne man wieder die Heimat besuchen, so viele Syrer. Egal aus welcher Region man kommt, es sei eine Befreiung, dass man in der Heimat nicht mehr in der Diktatur leben müsse.

13-jähriges Mädchen: "Ich habe meine Heimat eigentlich nie gesehen"

"Wir sind da, um zu feiern, dass wir endlich von dem Präsidenten befreit wurden, der uns schlecht behandelt hat", erklärt ein junges Mädchen. "Wir hatten kein Wasser – und jetzt sind wir endlich frei. Uns bedeutet das sehr viel, endlich kann ich wieder in mein Land reisen, meine Tante besuchen und meinen Opa am Grab. Ich habe meine Heimat eigentlich nie gesehen, denn ich wurde fast im Krieg geboren. Die 13-Jährige lebt seit zehn Jahren in Deutschland und ist als Dreijährige mit ihrer Familie geflüchtet.

29-Jähriger: "Es ist ein unbeschreibliches Gefühl"

Ein 29-jähriger Mann erklärt MDR SACHSEN: "Heute ist ein sehr besonderer Tag für uns alle. Endlich hat Assad seinen Platz verlassen. Endlich können wir in Frieden leben und unsere Freiheit genießen. Es ist ein unbeschreibliches Gefühl, wir sind frei – das kann man nicht in einen kurzen Satz fassen. Viele von uns haben so viel Schlimmes gesehen und endlich können wir die Freiheit genießen."

