Offener Brief Leipzig: Protest gegen Alice Schwarzers Auftritt beim Literarischen Herbst

Hauptinhalt

Ein geplanter Auftritt von Alice Schwarzer beim Literarischen Herbst in Leipzig sorgt für Diskussionen. Nachdem sich bereits einige Kooperationspartner des Literaturfestivals wegen der Veranstaltung zurückgezogen haben, fordern nun 33 Autorinnen und Autoren in einem offenen Brief die Absage der Lesung. Hintergrund sind Schwarzers umstrittene Aussagen über Transmenschen. Die Publizistin will am 25. Oktober ihre Autobiografie "Mein Leben" in der Leipziger Stadtbibliothek vorstellen.