Und wieder DDR-Geschichte wie beim Vorgängerroman "Die Verlassenen", da ging es um ein Opfer der Staatssicherheit. Da haben Sie teilweise heftige Reaktionen bekommen.

Das war überraschend, dass ich wirklich viele Mails bekommen habe von Leuten, die entweder gesagt haben: Sag mal, du bist viel zu jung, 1984 geboren, du hast gar keine Ahnung, du darfst darüber gar nicht schreiben. Und die andere Reaktion war in dem Tenor: Mach uns mal nicht unsere DDR kaputt, denn wir blicken gern in die Vergangenheit zurück. Das möchte ich auch niemandem absprechen, aber wenn man zurückschaut, und nicht über Jugendwerkhöfe nachdenkt, Stasi und all die anderen Sachen, die damals schief liefen, dann ist das Geschichtsverklitterung.

Und ich hab mein Leben lang nach vorn geblickt. Als Jugendlicher wollte endlich 18, endlich erwachsen werden, und irgendwann kommt natürlich der Zeitpunkt, vielleicht wenn man selber Kinder kriegt, wie ich, da blickt man zurück und schaut nach: Woher komme ich eigentlich?

Vielleicht ist ja dieses Phänomen, dass sehr viel über die DDR publiziert wird, auch von jüngeren Autorinnen und Autoren, der Tatsache geschuldet, dass sich jede Generation dieses Thema selbst klarmachen muss?

Ich denke, dass das genau der Fall ist. Das sieht man auch daran, dass viele junge Leute veröffentlichen zu diesem Thema, beziehungsweise dass Verlage auch erkannt haben, dass das ein Thema ist. Ich weiß noch: Mein Buch kam 2021 raus, also das Vorgängerbuch "Die Verlassenen", aber an die Verlage getreten sind wir schon 2019.

Und meine Agentin sagte damals zu mir: ganz schwieriges Thema, hast dir leider ein blödes Thema ausgesucht, so in dem Sinne. Die Zeiten haben sich total geändert. Ich hab letztens erst von einer Lektorin eines großen Publikumverlages gehört, dass ihr jetzt reihenweise von Agenturen Oststoffe angeboten werden. Das, finde ich, ist eine bemerkenswerte Entwicklung. Aber es gab jetzt zehn Jahre, in denen nicht so viel kam, jetzt sind die Leute, die so Nachwendezeit, Vorwendezeit geboren sind, in dem Alter, da ist man vielleicht gesettelt genug, um sich mit dem Thema zu befassen, also reif genug, alt genug mit Anfang, Mitte Dreißig.

Jörg Schüttauf hat Ihren Roman eingelesen. Sind Sie zufrieden mit seiner Version von "Maifliegenzeit"?

Total. Es ist schön zu sehen, dass es jemanden gibt, der Dialoge sprechen kann. Das ist tatsächlich was, wir Autoren haben keine Sprecherausbildung in dem Sinne, und es ist ein Traum zu hören, wie er das gemacht hat. Und dass der Roman jetzt ins Englische übersetzt wird, und dass man in London oder Manchester bald von der Unstrut lesen wird, und dass das Thema nicht nur ein deutsch-deutsches Thema bleibt und hoffentlich im englischen Feuilleton besprochen wird, das ist doch ein Traum!