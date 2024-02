Am Ende der Gala gab es eine Brautmodenschau. Ich hatte ein wunderschönes rotes Abendkleid an. Da habe ich vorher zu der Designerin gesagt, dass sie sich nicht wundern soll, wenn ich damit wegrenne. Und dann so angekleidet im Scheinwerferlicht zu stehen, das hat mir schon einen Kick gegeben, wenn ich ehrlich bin. Da muss man zwar der Typ dafür sein, aber mir hat das viel bedeutet.

Wir waren am Anfang 2.000 Leute, die sich für den Wettbewerb beworben hatten. Als ich dann einige davon kennengelernt hab, dachte ich schon, dass das schwer wird. Alle hatten etwas, hatten eine spannende Geschichte zu erzählen und konnten sich gut präsentieren. Als dann bei der Show meine Nummer aufgerufen wurde, konnte ich das in dem Moment gar nicht glauben.

Nach der Show, abends im Hotel, lag ich da und hab mich gefragt, wie es weiter geht. Es fällt viel ab. Und der dritte Platz ist für mich so gut wie der erste. Was wir alle erleben durften und was wir alle über uns selbst gelernt haben, ist krass. Das klingt jetzt wie eine Standardphrase, aber ich habe in meinem Leben nichts erlebt, was mir mein Körpergefühl so bestärkt hat wie dieser Wettbewerb.