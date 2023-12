"Wie soll denn die Dicke im Sportunterricht mitspielen? So fing das an im Kindheitsalter", erinnert sich Evelyn Schwark. Die heute 31 Jahre alte Frau sitzt in einem hippen Café in Leipzig und erzählt von ihrem Weg. Einem Weg, der sie von Übergewicht, Mobbing, Abnehm-Marathon und Esstörungen bis hin zur einer Misswahl und einer potentiellen Plus-Size-Model-Karriere geführt hat.

Am kommenden Wochenende ist Evelyn Schwark eine von 23 jungen Frauen als Kandidatin bei der Wahl zur "Fräulein Kurvig" an. Diese ganz besonderer Miss-Wahl ist - laut Veranstalter - die einzige Plus-Size Miss-Wahl in Deutschland. Gewählt wird in Krefeld, am 16. Dezember. Die Aufregung ist groß bei der Kandidatin.